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28 июня, 16:06

Экономика

Вопрос полного запрета экспорта дизеля будет рассмотрен 29 июня

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Совещание по ситуации на российском топливном рынке пройдет в понедельник, 29 июня. На нем будет рассмотрен вопрос полного запрета на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что власти страны пока не вводили запрет на поставки топлива на экспорт по межправительственным соглашениям. В случае необходимости Россия рассматривает этот вопрос с партнерами индивидуально, исходя из текущей ситуации.

По словам Новака, сейчас импорт топлива является одной из основных мер, обеспечивающих стабильность на топливном рынке страны.

Вице-премьер также напомнил, что до 1 июля действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Россия подала в Евразийскую экономическую комиссию заявку на продление этой меры. Решение планируется принять на следующей неделе.

Ранее Новак сообщал, что в стране сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. С его слов, логистические связи системы сейчас перестраиваются с учетом потребностей. Для балансировки рынка необходимо время.

Новак сообщил о достаточных запасах топлива в России

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