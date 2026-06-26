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26 июня, 10:55

Экономика

Новак заявил, что в РФ достаточно объемов запаса топлива

Фото: depositphotos/blinow61

В России в настоящий момент сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время", – подчеркнул он.

Вице-премьер также добавил, что ажиотаж на российском рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%.

Ранее в правительстве РФ указывали, что держат ситуацию с ценовой динамикой топлива на постоянном контроле. В это же время нефтяные компании страны реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка.

При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что убежден, что скачка цен на бензин в России нет. По его словам, стоимость выросла лишь на независимых заправках. При этом на АЗС для системообразующих предприятий рост если и есть, то небольшой.

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