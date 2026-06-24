"Коммерсант": глава "Роснефти" предложил меры для нормализации топливного рынка

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил Владимиру Путину свои предложения для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке страны. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Журналисты выяснили, что еще в конце мая Сечин прислал Путину письмо, в котором рассказывал о бесперебойном обеспечении топливом в условиях якобы беспрецедентного количества повреждений российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В тексте обращения главы "Роснефти" указывалось, что для производителей бензина и дизельного топлива марки "Евро-5" действуют нормативы биржевых продаж в 15 и 16% соответственно. При этом до 80% покупателей топлива на бирже позже перепродают его, чтобы максимизировать свои доходы. Это происходит из-за отсутствия контроля за их биржевыми и внебиржевыми продажами.

Поэтому Сечин предложил временно приостановить действие нормативов биржевых продаж до момента полного восстановления мощностей НПЗ. Вместо отмененных мер он высказал идею обязать все нефтекомпании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны.

Также глава "Роснефти" предложил изменить порядок расчета нормативов для ряда нефтяных компаний с учетом потребностей их сетей АЗС и поставок по государственному заказу, а также для предприятий жизнеобеспечения.

Кроме прочего, нужно обязать производителей реализовывать на бирже весь объем топлива с временно сниженными качественными характеристиками. В это же время конечные потребители должны получить приоритетный доступ к покупке ресурса на бирже. Также предлагается создать механизм обеспечения безубыточности импорта топлива.

Путин, по данным СМИ, уже поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть обращение Сечина и "доложить". Новак, в свою очередь, еще в конце мая поручил регуляторам вносить корректировки в правила биржевых торгов, а в середине июня ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10% с 1 июля по 30 сентября. Журналисты уверены, что в итоге также будет снижен норматив на реализацию дизтоплива.

СМИ направило запрос в "Роснефть". При этом в аппарате Новака, Минэнерго и на Петербургской бирже не смогли предоставить каких-либо комментариев по данной теме.

Собеседник журналистов, в свою очередь, расценивает приоритетный доступ для конечных потребителей к топливу на бирже логичным решением. Тем не менее оно может столкнуться со сложностями. Неясно, как именно определять статус такого потребителя, так как многие независимые АЗС закупают ресурс через трейдеров внутри своих компаний. В это же время главной задачей является направление топлива с биржи именно на автозаправки.

Другой собеседник журналистов указал, что конечные потребители напрямую приобретают на бирже лишь 5–7% нефтепродуктов, а основная часть объема ресурса проходит через трейдеров. В настоящее время доступ к торгам могут получить лишь те компании, которые соответствуют требованиям биржи.

В это же время эксперт Дмитрий Прокофьев убежден, что в случае реализации такой идеи рынок просто перераспределится, а не станет прозрачнее. Ввод приоритетов, уверен Прокофьев, создаст административную нагрузку и подорвет принцип равного доступа.

Ранее в кабмине заявляли, что держат на постоянном контроле ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В это же время нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом.

