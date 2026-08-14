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14 августа, 08:14

Общество

Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Ночь на 14 августа стала одной из самых холодных в Москве с начала лета. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до 9,7 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это третий показатель среди самых холодных с начала лета и самая низкая температура за июль и август. Однозначных минимальных температур не было в мегаполисе с 3 июня", – написал Леус.

На других метеостанциях Москвы наблюдались разные температуры: от 8,1 градуса в Бутове до 10,7 градуса на Балчуге. В ТиНАО температура опустилась до 7,5 градуса.

В Московской области только в Люберцах ночью температура поднялась выше 10 градусов. Самым холодным местом оказался Сергиев Посад, где температура опустилась до 6,7 градуса. Леус подчеркнул, что следующая ночь, 15 августа, также будет холодной и завершит текущее арктическое вторжение.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 14 августа в Московском регионе установится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Температурный фон в столице составит 17–19 градусов, по области – от 15 до 20 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров опустятся до 5–7 градусов.

Яркий закат украсил небо над Москвой

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