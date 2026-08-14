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14 августа, 08:41

Город

Два помещения для бизнеса выставят на торги в районе Кунцево

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два помещения свободного назначения площадью 77,5 и 74,2 квадратного метра выставят на городские аукционы в районе Кунцево, передает портал мэра и правительства Москвы.

Объекты расположены на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу улица Ивана Франко, дом 20, корпус 1. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что помещения могут подойти для открытия магазина, спортивной студии, кафе или другого бизнеса, ориентированного на жителей района.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 17 августа. Сами торги пройдут 26 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Пуртов рассказал, что в районе Хорошёво-Мнёвники выставили на открытый аукцион крупное помещение свободного назначения площадью 1 956,4 квадратного метра. Оно может подойти предпринимателям для запуска или расширения коммерческих объектов. Подать заявление на участие в торгах также можно до 17 августа.

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