14 августа, 08:29Общество
Справку в бассейн для ребенка теперь можно заказать через "ЕМИАС.ИНФО" и mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В электронной медкарте москвичей появилась возможность онлайн-заказа справки для посещения бассейна детьми. Документ можно оформить через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или веб-версию сервиса на mos.ru, сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Для получения справки ребенку потребуется один раз посетить поликлинику и сдать анализы на энтеробиоз и яйца гельминтов. Если результаты актуальны и отклонений нет, врач оформит документ в электронном виде, повторно приходить за ним в медучреждение не придется.
Справка заверяется электронной подписью врача и медорганизации и содержит QR-код для проверки подлинности. Документ можно скачать в PDF или распечатать. При необходимости бумажную копию можно заказать одновременно с электронной, забрать ее в поликлинике можно будет на следующий рабочий день.
Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил создать "Спортивную карту" по аналогии с "Пушкинской картой". Она позволит молодым людям бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры.
По его словам, спорт должен быть доступен каждому, карта должна работать по всей России и охватывать как можно больше организаций, а инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни.
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