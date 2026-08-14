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14 августа, 08:29

Общество

Справку в бассейн для ребенка теперь можно заказать через "ЕМИАС.ИНФО" и mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В электронной медкарте москвичей появилась возможность онлайн-заказа справки для посещения бассейна детьми. Документ можно оформить через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или веб-версию сервиса на mos.ru, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Для получения справки ребенку потребуется один раз посетить поликлинику и сдать анализы на энтеробиоз и яйца гельминтов. Если результаты актуальны и отклонений нет, врач оформит документ в электронном виде, повторно приходить за ним в медучреждение не придется.

Справка заверяется электронной подписью врача и медорганизации и содержит QR-код для проверки подлинности. Документ можно скачать в PDF или распечатать. При необходимости бумажную копию можно заказать одновременно с электронной, забрать ее в поликлинике можно будет на следующий рабочий день.

Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил создать "Спортивную карту" по аналогии с "Пушкинской картой". Она позволит молодым людям бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры.

По его словам, спорт должен быть доступен каждому, карта должна работать по всей России и охватывать как можно больше организаций, а инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни.

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