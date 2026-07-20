20 июля, 14:15Спорт
День хоккея будут отмечать в России ежегодно 22 декабря
Фото: 123RF.com/pressmaster
День хоккея станут отмечать в России 22 декабря. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.
"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", – сказано в сообщении.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее стало известно, что канадский хоккеист Максим Комтуа перейдет из ФК "Динамо" в ФК "Спартак". Комтуа играл за "Динамо" с 2024 года.