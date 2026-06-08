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08 июня, 14:06

Спорт

Состав групп на ЧМ-2027 по хоккею утвержден без сборной РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на ЧМ-2027 без российской сборной, об этом говорится на сайте организации.

В одной группе должны сыграть команды Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины. Во второй группе встретятся сборные Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Сам турнир состоится в Дюссельдорфе и Мангейме в ФРГ с 14 по 30 мая 2027 года. При этом действующим победителем турнира является Финляндия, которая в финале ЧМ-2026 обыграла команду Швейцарии.

Ранее СМИ писали, что Швеция, Финляндия и Чехия не будут играть в Кубке мира по хоккею 2028 года, если в турнире будет принимать участие Россия. При этом комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмэн указывал, что в настоящий момент окончательное решение о приглашении российской команды на этот турнир не принято.

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