Rutube запустит виртуального помощника к чемпионату мира по футболу

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Видеохостинг Rutube внедрит в свою платформу виртуального помощника к чемпионату мира по футболу 2026 года. Об этом ТАСС рассказал замгендиректора "Газпром-медиа холдинга", глава цифровых активов Сергей Косинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Виртуальный помощник был разработан на основе нейросети GigaChat. Благодаря этому нововведению пользователи смогут в режиме реального времени узнавать график проведения игр, детальную информацию о футболистах и их командах, а также следить за последними новостями и трансферными слухами со стадионов США, Мексики и Канады, где будут проводить турнир.

Ранее Европейская ассоциация футбольных болельщиков сочла стоимость билетов на ЧМ-2026 очень высокой и потребовала остановить их продажу. По программе лояльности минимальная цена посещения всех матчей своей команды – от стартовой игры до финала – составляет 6 900 долларов. Это примерно в 5 раз выше, чем на турнире 2022 года в Катаре.

Кроме того, впервые билеты на игры группового этапа не имеют фиксированной стоимости. Цена зависит от предполагаемой популярности конкретного матча. Текущие расценки, по словам болельщиков, являются предательством традиций чемпионата мира и свидетельствуют о том, что вклад фанатов в атмосферу турнира фактически игнорируется.

Чемпионат мира 2026 года впервые примет 48 сборных и впервые состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

