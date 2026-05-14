Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:39

Шоу-бизнес

Мадонна, Шакира и BTS выступят в перерыве финала ЧМ по футболу

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Dilson Silva

В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. Информация об этом появилась в официальном аккаунте турнира в соцсети X.

Организаторы уточнили, что шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда Международной федерации футбола (FIFA). Инициатива предполагает сбор 100 миллионов долларов, которые направят на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Само выступление уложится в стандартные 15 минут футбольного перерыва.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Предстоящий турнир станет 23-м по счету, а его финальная часть впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Количество участников расширено до 48 сборных вместо привычных 32.

Ранее определились все европейские участники чемпионата мира по футболу. 31 марта и 1 апреля еще четыре сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

Также за звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.

Читайте также


шоу-бизнесспортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика