05 июня, 06:18Общество
Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве 5 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность прогнозируется в Москве в пятницу, 5 июня. По области местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов, по области – до 7 градусов.
В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, воздух в Москве прогреется до характерных для июля 22–25 градусов. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако общее тепло сохранится.
В конце июня и начале июля москвичей ждет жаркая погода от 25 до 30 градусов. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов.
Жара ожидается в Москве в предстоящие выходные