Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве 5 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность прогнозируется в Москве в пятницу, 5 июня. По области местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов, по области – до 7 градусов.

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, воздух в Москве прогреется до характерных для июля 22–25 градусов. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако общее тепло сохранится.

В конце июня и начале июля москвичей ждет жаркая погода от 25 до 30 градусов. При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже 20 градусов.