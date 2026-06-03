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03 июня, 14:45

Общество

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в конце июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая погода от плюс 25 до плюс 30 градусов ждет москвичей в конце июня и начале июля. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом в середине третьей декады текущего месяца температура в столичном регионе может опуститься ниже плюс 20 градусов, предупредил специалист. Однако уже через 1–2 дня станет теплее.

По словам Ильина, осадки в июне будут в пределах нормы. В некоторые дни возможны дожди и грозы. При этом о таких опасных явлениях, как град, смогут рассказать только краткосрочные прогнозы.

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Москве будет в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха превысит нормальные значения на один градус.

Жителей города ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни – таким образом проявляется глобальное потепление, объясняли специалисты. Несмотря на "температурные качели", комфортные дни не исчезнут.

Желтый уровень опасности из-за грозы объявили в столичном регионе 4 июня

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