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21 июля, 09:44

Экономика

Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Россия в июне 2026 года нарастила импорт черешни и вишни из Грузии до рекордных 606,8 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

По сравнению с июнем 2025 года, когда объем закупок составлял всего 21 тысячу долларов, поставки выросли в 29 раз. Таким образом, сумма закупок вишни достигла исторического максимума.

Ввоз черешни и вишни из Грузии носит нерегулярный характер. В 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз – в июне. Россия начала закупать их у Грузии с 2014 года, и с тех пор импорт происходит преимущественно сезонно – в мае–июле.

Помимо черешни и вишни, РФ увеличила закупки персиков и нектаринов. В июне их ввезли на 579,7 тысячи долларов, тогда как в мае этот показатель составлял 3,1 тысячи долларов.

Сезон вишни на московских ярмарках начался 14 июля. Ее привозят из Нижегородской, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей, а также из Краснодарского края, Крыма и Дагестана. Плоды богаты клетчаткой, калием, органическими кислотами и антоцианами.

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