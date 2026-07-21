Закон о регулировании цифровых валют и прав принят Госдумой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон, регулирующий обращение цифровых валют и прав в России. Документ был внесен кабмином.

Закон устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка. Кроме того, он вносит условия приобретения криптовалют для инвесторов.

Документ также устанавливает отношения по организации обращения, учета и хранения цифровых валют и иностранных механизмов, по майнингу, выпуску и обращению цифровых прав, по деятельности операторов информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА), по организации обмена цифровых валют, депозитариев, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых компаний.

Первый зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин ранее уточнял, что закон о регулировании рынка криптовалют вступит в силу 1 сентября 2026 года.

За этот период участники рынка смогут получить новые лицензии, подготовить документы на вступление в реестр, изменить свои внутренние процессы, "чтобы примерно к концу этого года – началу следующего начать работать".

Вместе с тем с 1 июля 2027-го должна вступить в силу административная и уголовная ответственность.

