В посольстве Франции рассказали, что чаще всего дают россиянам краткосрочные визы

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Французское посольство в Москве чаще всего выдает россиянам краткосрочные шенгенские визы. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии.

"Это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях", – уточнили в посольстве.

Там подчеркнули, что французская сторона продолжает выдавать шенгенские визы россиянам. При этом, комментируя недавнее решение Лондона ввести электронные визы, в дипмиссии отметили, что пока не рассматривают вопрос о замене бумажных виз на электронные.

Как ранее сообщили в посольстве Великобритании в Москве в ноте, направленной в МИД РФ, Британия с июля текущего года переходит на электронные визы полностью. Вместе с тем прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям.

Тем не менее уже выданные виньетки, срок действия которых еще не истек, будут приниматься для поездок до его окончания.