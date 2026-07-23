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23 июля, 11:03

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Экономист Сазанова: до 200 тыс руб можно заработать на ягодах с дачи

Экономист раскрыла, сколько можно заработать на ягодах с дачи

Фото: 123RF.соm/vitaliyukr

За продажу клубники, смородины и ежевики, выращенных на участке площадью 4–6 соток, можно за сезон заработать до 150–200 тысяч рублей. Об этом изданию "Абзац" заявила экономист Светлана Сазанова.

"Но только при условии постоянного проживания, поскольку необходим полив и другой уход", – уточнила она.

Эксперт рассказала об опыте своей соседки по дачному участку. За летний сезон 2025 года она собрала и продала 120 килограммов клубники, 150 килограммов смородины и 60 килограммов ежевики. За все это женщина заработала 201 тысячу рублей.

При этом Сазанова подчеркнула, что такой способ получения дохода выгоден лишь при выращивании большого объема урожая.

Ранее садовод Александр Сидельников заявил, что специальные удобрения, уборка мульчи и рыхление почвы помогут спасти урожай в период затяжных ливней.

Он отметил, что особое внимание нужно уделять всем пасленовым культурам – картофелю, томатам, баклажанам. Также быстро способны пострадать все косточковые плодовые деревья, например вишня и слива.

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