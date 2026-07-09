Садовод Сидельников: рыхление почвы и удобрения помогут спасти урожай во время ливней

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Специальные удобрения, уборка мульчи и рыхление почвы помогут спасти урожай в период затяжных ливней. Об этом Москве 24 рассказал садовод Александр Сидельников.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что дождливая погода сохранится в Московском регионе 9 и 10 июля, а в выходные на столицу вовсе обрушатся аномальные ливни. В целом же осадки могут продолжиться еще около двух недель.

По мнению Сидельникова, в таких условиях на огороде очень важно внести удобрения с полезными почвенными микроорганизмами, чтобы повысить сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям.





Александр Сидельников садовод Надземную часть стоит обработать химическими фунгицидами. Потому что при такой повышенной влажности фитофтора и парша распространяются моментально.

Однако важно учитывать, что фунгициды нельзя применять на растениях, плоды которых уже готовы к сбору. Обычно после обработки необходимо ждать около двух недель и только потом срывать что-либо в пищу (в целом важно внимательно смотреть инструкцию), предупредил эксперт.

Также следует почистить дренажные канавы, которые помогут отвести воду от посадок. А еще убрать мульчу, потому что она задерживает влагу и способствует развитию гнили.

"Также обязательно надо каждый день рыхлить землю, потому что во время дождей она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням", – пояснил Сидельников.

Особое внимание нужно уделять всем пасленовым культурам – картофелю, томатам, баклажанам: во влажных условиях они очень быстро могут заболеть. Также быстро способны пострадать все косточковые плодовые деревья, например вишня и слива, предупредил садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что на огородах дачников столичного региона встречаются леопардовые слизни, которые многих пугают своим внешним видом. Они могут достигать 20 сантиметров в длину, а когда вытягиваются, становятся еще больше. Чтобы спасти урожай от таких дачных обитателей, нужно использовать специальные ловушки.

