09 июля, 12:52Происшествия
СК опубликовал кадры с мест обнаружения тел погибших девочек в Туве
Следственный комитет России показал кадры с мест обнаружения тел двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле. Видеоролик опубликован на канале ведомства в МАХ.
"Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – добавили представители ведомства.
При осмотре тел с участием судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружили. Для установления точных причин гибели назначены экспертизы.
Две девочки ушли из дома в Туве 1 июля и не вернулись. По факту их исчезновения возбудили уголовное дело. Позже на берегу Енисея нашли их телефоны и обувь, а камеры видеонаблюдения зафиксировали, что школьницы направлялись в сторону набережной и дамбы.
СК рассматривает три версии случившегося: утопление, совершение противоправных действий и суицид. Тело первой девочки нашли на берегу Енисея у села Сукпак Кызылского района 9 июля. Позднее было найдено тело, предположительно, второй пропавшей девочки. Его обнаружили около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между телами составило около 60 километров.