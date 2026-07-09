СК опубликовал кадры с мест обнаружения тел погибших девочек в Туве

Следственный комитет России показал кадры с мест обнаружения тел двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле. Видеоролик опубликован на канале ведомства в МАХ.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – добавили представители ведомства.

При осмотре тел с участием судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружили. Для установления точных причин гибели назначены экспертизы.

Две девочки ушли из дома в Туве 1 июля и не вернулись. По факту их исчезновения возбудили уголовное дело. Позже на берегу Енисея нашли их телефоны и обувь, а камеры видеонаблюдения зафиксировали, что школьницы направлялись в сторону набережной и дамбы.

СК рассматривает три версии случившегося: утопление, совершение противоправных действий и суицид. Тело первой девочки нашли на берегу Енисея у села Сукпак Кызылского района 9 июля. Позднее было найдено тело, предположительно, второй пропавшей девочки. Его обнаружили около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между телами составило около 60 километров.