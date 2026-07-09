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09 июля, 10:00

Происшествия

Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Тыва"

Найдено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

Тело ребенка обнаружили около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место выдвинулись следователи и криминалисты для проведения осмотра и дальнейших следственных действий. Расследование продолжается.

Тело первой девочки правоохранители нашли немногим ранее. Оно находилось на берегу реки Енисей, в районе села Сукпак Кызылского района.

Как обратила внимание в беседе с ТАСС начальник пресс-службы главка МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл, тела детей оказались на значительном отдалении друг от друга. Расстояние между ними составляет около 60 километров.

Девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из дома и не вернулись, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.

Позднее на берегу Енисея нашли их телефоны и обувь. Также камера видеонаблюдения зафиксировала, что школьницы двигались в сторону набережной и дамбы. СК рассматривает три основные версии случившегося: утопление, совершение против подростков противоправных действий и суицид.

Москвичам рассказали о поиске пропавших детей и работе добровольческих отрядов

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