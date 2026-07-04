04 июля, 08:35Происшествия
В Туве ищут 24-летнюю девушку, которую унесло сильным течением
Фото: vk.com/mchstuva
В Туве ищут 24-летнюю девушку, которую унесло сильным течением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел, когда девушка купалась на реке Хемчик вблизи села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. На данный момент организованы ее поиски.
В ведомстве отметили, что в последнее время в республике увеличилось количество погибших на воде. С начала навигации выявлено 5 случаев, многие из жертв – дети. Еще двух несовершеннолетних удалось спасти.
Ранее тело 14-летнего подростка было обнаружено в пруду в районе Сокольники. При этом на теле погибшего не найдено внешних признаков насильственной смерти.
По предварительным данным, юноша решил искупаться вечером 1 июля, но в итоге ушел под воду и не смог выплыть. По данному факту проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются надзорным ведомством.