Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент обе авиагавани возвращаются к штатному режиму работы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Между тем меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Шереметьево – они выполняют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения вводятся в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. С полуночи над столичным регионом было перехвачено 16 беспилотников.