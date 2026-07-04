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02:41

Общество

Экспертиза игрушек для детских садов появится в России

Фото: depositphotos/Paha_L

Минпросвещения РФ собирается законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, игрушки для дошкольников должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию детей. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства.

"Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны", – приводит РИА Новости слова Кравцова.

Ранее Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Новый ГОСТ, который не имеет международных аналогов, вводится в действие с 1 сентября.

Стандарт относится к игрушкам с применением технологий ИИ, предназначенных для детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Это в том числе интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и прочее.

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