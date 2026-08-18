18 августа, 09:54Происшествия
Грузовой автомобиль загорелся у Совхоза имени Ленина
На месте работают сотрудники экстренных служб. В районе ЧП, предварительно, происходили взрывы. Прибывшим пожарным удалось потушить возгорание, однако машина сгорела полностью.
В связи с происшествием движение на Каширском шоссе по направлению в Москву полностью перекрыто, уточнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Из-за этого автобусы маршрутов № 308, 364, 367 задержатся.
Ранее на Каширском шоссе в районе дома 61А загорелся тягач. В связи с этим движение по направлению в центр было затруднено. На месте работали сотрудники экстренных служб.
До этого школьный автобус загорелся в городе Покровске в Якутии. В тот момент пассажиров в салоне не было. Огнем были повреждены моторный отсек и салон.