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18 августа, 09:54

Происшествия

Грузовой автомобиль загорелся у Совхоза имени Ленина

Видео: Москва 24

Грузовой автомобиль загорелся в подмосковном поселке Совхоза имени Ленина. Кадры с места появились в распоряжении Москвы 24.

На месте работают сотрудники экстренных служб. В районе ЧП, предварительно, происходили взрывы. Прибывшим пожарным удалось потушить возгорание, однако машина сгорела полностью.

В связи с происшествием движение на Каширском шоссе по направлению в Москву полностью перекрыто, уточнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Из-за этого автобусы маршрутов № 308, 364, 367 задержатся.

Ранее на Каширском шоссе в районе дома 61А загорелся тягач. В связи с этим движение по направлению в центр было затруднено. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого школьный автобус загорелся в городе Покровске в Якутии. В тот момент пассажиров в салоне не было. Огнем были повреждены моторный отсек и салон.

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