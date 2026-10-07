Мэр Сен-Дени попал под слезоточивый газ на протесте учащихся в Париже

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Мэр французской коммуны Сен-Дени Бали Багайоко пострадал во время манифестации учащихся в Париже – полицейские применили слезоточивый газ, и он попал ему в глаза, передает RTL.

Багайоко участвовал в шествии студентов и школьников. Вместе с ним был основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Распространившиеся в соцсетях кадры показывают, что мэр оказался в эпицентре стычек между полицией и протестующими. После применения газа ему закапали физраствор.

По информации правого издания Boulevard Voltaire, Багайоко пытался встать между полицейскими и погромщиками, а позже его вывела из толпы группа людей – предположительно, сотрудники службы безопасности его партии.

Мэр, выступая в ходе манифестации, потребовал от правительства конкретных ответов на вопросы негодующих учащихся и указал на необходимость снижения насилия на протестах. Это уже не первый случай его поддержки протестующих школьников: в конце сентября он выходил к демонстрантам у лицея в Сен-Дени.

Сама манифестация в Париже быстро переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты бросали в полицейских мусорные баки, камни и фейерверки, в ответ применялись шумовые гранаты и слезоточивый газ. Позже протестующие стали крушить офисы и витрины магазинов.

Протесты французских учащихся начались в сентябре. Они охватили лицеи, большинство из которых расположены в Иль-де-Франс. Акции также наблюдались в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Парижские старшеклассники выражали недовольство перегруженным расписанием, нехваткой педагогов и другими проблемами в сфере образования.

Во время акций поджигали городское имущество, запускали фейерверки и бросали коктейли Молотова. Ущерб от них в трех регионах страны оценивается в десятки миллионов евро.

