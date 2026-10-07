Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:01

Политика

Мэр Сен-Дени попал под слезоточивый газ на протесте учащихся в Париже

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jerome Gilles

Мэр французской коммуны Сен-Дени Бали Багайоко пострадал во время манифестации учащихся в Париже – полицейские применили слезоточивый газ, и он попал ему в глаза, передает RTL.

Багайоко участвовал в шествии студентов и школьников. Вместе с ним был основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Распространившиеся в соцсетях кадры показывают, что мэр оказался в эпицентре стычек между полицией и протестующими. После применения газа ему закапали физраствор.

По информации правого издания Boulevard Voltaire, Багайоко пытался встать между полицейскими и погромщиками, а позже его вывела из толпы группа людей – предположительно, сотрудники службы безопасности его партии.

Мэр, выступая в ходе манифестации, потребовал от правительства конкретных ответов на вопросы негодующих учащихся и указал на необходимость снижения насилия на протестах. Это уже не первый случай его поддержки протестующих школьников: в конце сентября он выходил к демонстрантам у лицея в Сен-Дени.

Сама манифестация в Париже быстро переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты бросали в полицейских мусорные баки, камни и фейерверки, в ответ применялись шумовые гранаты и слезоточивый газ. Позже протестующие стали крушить офисы и витрины магазинов.

Протесты французских учащихся начались в сентябре. Они охватили лицеи, большинство из которых расположены в Иль-де-Франс. Акции также наблюдались в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Парижские старшеклассники выражали недовольство перегруженным расписанием, нехваткой педагогов и другими проблемами в сфере образования.

Во время акций поджигали городское имущество, запускали фейерверки и бросали коктейли Молотова. Ущерб от них в трех регионах страны оценивается в десятки миллионов евро.

Читайте также


политиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика