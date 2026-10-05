Протестующие во Франции начали использовать коктейли Молотова

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Акции протеста старшеклассников во Франции сопровождались поджогами городского имущества, запусками фейерверков и бросками коктейлей Молотова. Об этом сообщила префектура департамента Мерт и Мозель на северо-востоке страны.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Как уточнил телеканал BFMTV, в понедельник, 5 октября, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей Франции. При этом около 40% из них впервые стали объектами подобных акций, что в правительстве расценили как попытку расширить протестное движение.

Начались массовые протесты французских старшеклассников 29 сентября. Ущерб от них уже оценивается в десятки миллионов евро. По данным властей трех регионов, в Оверни-Роне-Альпах потери составили 25–30 миллионов евро, в Парижском регионе – около 7 миллионов, в Гранд-Эсте – почти 1 миллион.

По словам главы МВД Лорана Нуньеса, за первую неделю были задержаны более 5 тысяч участников протестов. Около 85% задержанных оказались несовершеннолетними. Всего акции затронули 735 школ, а в 158 учебных заведениях ситуация сопровождалась беспорядками.