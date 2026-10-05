В Госдуме раскритиковали идею объединить майские праздники в России

В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными, однако в Госдуме эту идею не поддержали. В плюсах и минусах длинных весенних выходных разбиралась Москва 24.

Увеличить за счет других

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Майские праздники стоит сделать непрерывными, так как между выходными днями граждане часто берут отгулы, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его мнению, разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых. Чтобы избежать неудобств, можно объединить выходные за счет других праздничных дней.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП РФ Может быть, февральских, ноябрьских, мартовских – сделать майские, как и январские, непрерывными. Это была бы хорошая идея, фактически отпуск.

Ранее Владислав Гриб уже предлагал объединить майские и сделать их непрерывными с 1-го по 9-е число. Однако тогда для этого планировалось сократить январские каникулы.

Вопрос продления весенних праздников обсуждается уже не первый год. К примеру, аналогичное предложение вносил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Свое видение он обосновывал тем, что в стране много дачников, которым дополнительные выходные в начале сезона были бы крайне полезны. При этом продолжительные зимние выходные парламентарий назвал "перебором".



Согласно производственному календарю, в 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря по 10 января. В феврале нерабочими будут три дня подряд, с 21-го по 23-е число, причем суббота, которая выпадает на 20-е, окажется рабочей. В марте выходные также продлятся три дня – с 6-го по 8-е. В мае праздничный период разделится на два: с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е. Далее длинные выходные будут 12–14 июня, а затем – 4 и 5 ноября.



"Нет смысла"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, идея объединить майские праздники за счет других является избыточной, отметила она в разговоре с Москвой 24.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Непонятно, о чем именно идет речь: об отказе от 23 февраля, Дня защитника Отечества, когда страна гордится своими солдатами и победоносной силой? Об отказе от 8 Марта, праздника, существующего более ста лет? Автор инициативы, видимо, забыл посоветоваться с женщинами. То же касается и ноябрьского Дня народного единства.

Депутат призвала не забывать о том, что длинные январские праздники любят очень многие россияне. В частности, такие каникулы актуальны для семей, потому что в таком случае дни отдыха совпадают у родителей и детей.

"Новогодние праздники – это возможность попутешествовать, навестить родственников, узнать новое о стране и о себе. Такой период трогать однозначно не надо, и использовать в качестве альтернативы удлинению майских праздников тоже нет смысла", – подчеркнула Бессараб.

Она напомнила, что, если у кого-то есть желание объединить промежуток между майскими праздниками, это легко сделать в частном порядке. Например, взять отгулы за счет изменения графиков отпусков.

"Трудовой кодекс предусматривает только 14 дней непрерывного отдыха, чтобы работник мог восстановиться. Остальные можно брать когда угодно. Человеку нужно просто заблаговременно об этом побеспокоиться", – предупредила парламентарий.

При этом она напомнила, что общее число выходных и праздничных дней в стране и так составляет примерно треть от всего календаря.

Шило на мыло?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Когда речь идет о продлении весенних выходных, авторы предложения упускают главное: это период активной посевной. Попытка выстроить длинные праздничные дни в мае обернется для сельхозпроизводителей необходимостью платить более высокую зарплату большому количеству граждан, вовлеченных в такие работы, отметил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Кроме того, придется подключать и учитывать организации, взаимодействующие с ними, – транспортные, снабжающие колхозы, совхозы и фермерские хозяйства топливом, многих других смежников. Все это выльется в дополнительный фактор роста стоимости продуктов питания.

Если увеличивать майские праздники за счет январских, сотрудники все равно будут брать выходные между Новым годом и Рождеством. То есть подход останется прежним, просто сменится сезон, подчеркнул эксперт.

"И самое главное: относительно длинные зимние каникулы помогают пережить сезонную депрессию, когда снижается количество солнца, падает выработка соответствующих гормонов, а человек быстрее устает. Такой вынужденный условный отпуск позволяет восстановить ресурсы, повысить настроение и дожить до весны в бодром духе и здравии", – уверен Сафонов.

Специалист добавил, что теоретически два продолжительных перерыва в рабочем графике можно было бы обеспечить за счет введения дополнительных праздничных дней. Однако это вероятно только при условии ежегодного значительного роста производительности труда. Тогда дополнительные выходные компенсировались бы доходами и объемом продукции благодаря более совершенным технологическим процессам и оборудованию, заключил специалист.

