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Владимир Путин имеет сильные карты, а Россия становится мировым лидером благодаря недальновидным действиям НАТО. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на экс-депутата финского парламента Ано Туритайнена.

По его словам, Россия обладает большими запасами ресурсов, в то время как другие государства становятся все более бедными и ведут себя безрассудно.

"Положение дел становится довольно интересным", – отметил Туритайнен.

Ранее Путин заявил, что Североатлантический альянс обманул Россию, расширяясь на восток вопреки обещаниям. По словам президента, в 1991 году тогдашний генеральный секретарь НАТО заверил, что Россия может быть твердо уверена: ни одного шага на восток в плане распространения Альянса не будет.

До этого экс-президент США Джо Байден в своих мемуарах признал, что продвижение НАТО к российским границам закономерно вызвало обеспокоенность Москвы. Он также добавил, что из-за войны в Ираке Вашингтон в тот период не приобретал новых друзей на международной арене.