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Организация Североатлантического договора (НАТО) обманула Россию, расширяясь на восток вопреки обещаниям. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

По словам президента России, в 1991 году тогдашний генеральный секретарь НАТО заверил, что Россия может быть твердо уверена: ни одного шага на восток в плане распространения Альянса не будет.

"Нас тогда надули, и тогда пошло, и пошло, пять или шесть волн распространения. В конце концов добрались до Украины", – сказал Путин.

Отдельно президент прокомментировал ситуацию с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. По словам Путина, Янукович был против вступления страны в НАТО, после чего его "снесли" с помощью госпереворота.

Также, отвечая на вопрос о послевоенных гарантиях, Путин подчеркнул, что Россия признает право Украины на безопасность, как и собственное право на нее.

"Просто безопасность России никто не хочет обсуждать, а это существенный момент для нас, мягко говоря", – заключил российский лидер.

Ранее экс-президент США Джо Байден признал, что продвижение НАТО к российским границам закономерно вызвало обеспокоенность Москвы. Он также добавил, что из-за войны в Ираке Вашингтон в тот период не приобретал новых друзей на международной арене. При этом ожидаемого улучшения отношений между США и Россией не произошло.