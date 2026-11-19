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Владимир Путин сообщил, что в полушутку обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность его выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин также отметил, что деньги на Нобелевскую премию изначально имеют российское происхождение, так как Альфред Нобель заработал их в России.

При этом Путин усомнился в ценности нынешней Нобелевской премии. По мнению главы государства, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу лауреата в обеспечение международного мира и безопасности.

"Я не знаю, стоит ли вообще сегодня за нее бороться", – отметил он.

Президент добавил, что Россия готова работать на этом направлении сама. У страны, по его словам, есть представительный комитет из уважаемых людей, которые принимают нейтральные решения по конкретным делам в сфере международного мира и безопасности и гуманитарной деятельности.

Нобелевскую премию мира за 2026 год получила юрист и правозащитница из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наванетхем "Нави" Пиллэй. Награду ей присудили за "усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

После объявления лауреата Трамп раскритиковал Норвегию за то, что премия досталась не ему. Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, он заявил, что урегулировал восемь конфликтов, и подчеркнул, что ему "никто не нужен из Норвегии".

