Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 16:19

Политика

Володин заявил, что Силуанов не нуждается в Нобелевской премии

Фото: kremlin.ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов спокойно и без лишнего шума выполняет задачи по экономике и бюджету, однако его не выдвигают на Нобелевскую премию или на звание лучшего международного министра. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

Он подчеркнул, что российский бюджет будет увеличиваться, а экономика страны продолжит развиваться. При этом Володин обратил внимание, что ранее на Нобелевские премии выдвигали бывшего президента СССР Михаила Горбачева "за развал страны".

"Или номинировали министров и говорили о демократии в 90-х", – передает его слова РИА Новости.

Ранее премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год была присуждена американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. В мотивировочной части решения говорилось, что лауреатов отметили премией "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Читайте также


политика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика