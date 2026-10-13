Володин заявил, что Силуанов не нуждается в Нобелевской премии

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов спокойно и без лишнего шума выполняет задачи по экономике и бюджету, однако его не выдвигают на Нобелевскую премию или на звание лучшего международного министра. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

Он подчеркнул, что российский бюджет будет увеличиваться, а экономика страны продолжит развиваться. При этом Володин обратил внимание, что ранее на Нобелевские премии выдвигали бывшего президента СССР Михаила Горбачева "за развал страны".

"Или номинировали министров и говорили о демократии в 90-х", – передает его слова РИА Новости.

Ранее премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год была присуждена американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. В мотивировочной части решения говорилось, что лауреатов отметили премией "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

