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12 октября, 13:06

Наука

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США

Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год присуждена американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Об этом сообщает Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

В мотивировочной части решения утверждается, что лауреатов отметили премией "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Вместе с тем лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман. Награду ученые получили за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики.

В свою очередь, Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые Анри Каган и Кэндзо Соаи. В комитете рассказали, что их отметили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

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