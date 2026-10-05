Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования в области оптогенетики

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Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман стали лауреатами Нобелевской премии 2026 года по физиологии и медицине. Награду они получили за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики, объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Оптогенетика – это методика, позволяющая избирательно управлять активностью конкретных клеток с помощью света. В клетку доставляют гены светочувствительных белков, которые встраиваются в ее мембрану. Когда на такой белок попадает свет определенной длины волны, он запускает ионные потоки через мембрану.

В результате клетка генерирует электрический сигнал. Ключевое преимущество метода в том, что исследователь получает контроль с точностью до конкретной клетки и до миллисекунд, не затрагивая соседние.

Дейссерот – американский нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза. Хегеман является профессором биохимии и биофизики в Берлинском университете имени Гумбольдта. Нагель – профессор нейрофизиологии из Вюрцбургского университета.

Ранее Нобелевский фонд увеличил размер премии до 1,2 миллиона долларов (около 101 миллиона рублей). Решение было приурочено к 125-летию награды. В каждой категории сумма выросла на 1 миллион шведских крон. В фонде пояснили, что это позволяет сохранить долгосрочную ценность премии.