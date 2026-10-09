Нобелевский комитет не смог дозвониться до лауреата премии мира Пиллэй

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Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии мира, бывшим председателем Международного уголовного трибунала по Руанде Наванетхем "Нави" Пиллэй. Об этом сообщил представитель организации Йорген Ватне Фриднес, передает The Guardian.

Фриднес также попросил ответить Пиллэй, если она получит звонок с норвежского номера. Он добавил, что хочет поговорить с ней.

Правозащитница из Южно-Африканской Республики стала обладательницей Нобелевской премии мира за 2026 год. Ей присудили награду за "усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

Пиллэй занимала пост председателя Международного уголовного трибунала по Руанде, созданного ООН для расследования геноцида 1994 года. Позже она возглавила управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, лауреатами Нобелевской премии 2026 года по физиологии и медицине стали Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман. Награду ученые получили за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики. Эта технология позволяет управлять активностью нервных клеток с помощью света, что открывает новые возможности для изучения работы мозга и лечения неврологических заболеваний.