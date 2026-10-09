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09 октября, 12:28

Политика

Нобелевскую премию мира получит бывший верховный комиссар ООН из ЮАР

Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Нобелевскую премию мира за 2026 год получит юрист и правозащитница из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наванетхем "Нави" Пиллэй, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.

С 2008 по 2014 год она занимала должность верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

В мотивировочной части решения комитета указано, что Пиллэй получит награду за "усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

Ранее Нобелевскую премию по химии за 2026 год присудили ученым Анри Кагану и Кэндзо Соаи. Как рассказали в комитете, их наградили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

Также Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год вручили Карлу Дейссероту, Георгу Нагелю и Петеру Хегеману. Их исследования связаны со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики.

Нобелевскую премию по физике этого года получил ученый Фрэнсис Халсен. Комитет по физике Королевской академии наук Швеции отметил его за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, назвав их "неуловимыми частицами из космоса".

Нобелевскую премию по литературе за 2026 год получила канадская писательница Энн Карсон. Награду ей присудили за смелое и изобретательное творчество, в котором классическая литературная традиция переосмысливается через игровые формы и диалог с современностью.

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