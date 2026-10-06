Нобелевскую премию по физике присудили за "неуловимые частицы из космоса"

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Нобелевскую премию по физике за 2026 год присудили ученому Фрэнсису Халсену за "неуловимые частицы из космоса". Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

В мотивировочной части решения комитета говорится, что награда присуждена "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

До этого Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики. Лауреатами этого года стали ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман.

При этом ранее Нобелевский фонд увеличил размер премии до 1,2 миллиона долларов (около 101 миллиона рублей). Решение было приурочено к 125-летию награды.