Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Тарском районе Омской области. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело 67-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями было найдено 23 ноября. Как уточнили в ведомстве, охотнику, вероятно, удалось ранить зверя, который скрылся в берлоге недалеко от места происшествия и умер от полученных ранений. Рядом с телом мужчины обнаружено ружье.

Уточняется, что на охоту погибший отправился с племянником. Охотники приехали в лесной массив у деревни Малиновка за песцом: у них была лицензия на отстрел.

В какой-то момент родственники разошлись. Позже племянник вернулся на место, прождал долго и отправился на поиски. Увидев тело, он испугался, убежал, позвал на помощь и привел полицейских.

В правоохранительных органах полагают, что нападение могла спровоцировать собака охотника. Племянник, обнаруживший тело со следами нападения зверя, увидел рядом и животное. Родственник забрал собаку и пошел за помощью.

Ранее в Томской области местные жители ликвидировали медведя, убившего 55-летнего охотника. Мужчина ушел в зимовье на несколько дней с собаками, однако обратно уже не вернулся. Родственники обнаружили в избе открытые двери, разбитые вещи и следы борьбы.