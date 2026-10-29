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29 октября, 14:10

Происшествия

В Красноярском крае от нападения медведя погиб один из лучших охотников

Фото: MAX/"Елена ПЕНЗИНА"

В Курагинском округе Красноярского края от нападения медведя погиб один из лучших охотников на этих хищников Виталий Елфимов из Петропавловки, рассказала в MAX депутат Законодательного собрания региона Елена Пензина.

По ее словам, мужчина погиб в верховьях реки Казыр. При этом охотники и охотоведы продолжают защищать жителей, несмотря на риски для жизни.

Депутат сообщила о ликвидации еще одного крупного медведя. По ее данным, в регионе изъяли из природы 1 830 медведей. Из них 1 122 особи – в рамках регулирования численности, 708 – в рамках охоты.

В результате нападения медведей в регионе погибли девять человек, добавила Пензина.

По факту смерти охотника проводится процессуальная проверка, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Проверку ведет Курагинский межрайонный следственный отдел ведомства. На место происшествия выехали следователи, чтобы провести необходимые действия.

Ранее в Богучанском округе Красноярского края медведь напал на сторожа производственной базы. Мужчина погиб. Это случилось в темное время суток в нескольких километрах от села Богучаны. Зверя, напавшего на человека, ликвидировали в кратчайшие сроки.

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