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14 октября, 06:25

Регионы

Медведя весом около 500 кг ликвидировали в Новосибирской области

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Венгеровском районе Новосибирской области ликвидировали медведя, который неоднократно нападал на сельскохозяйственных животных и, предположительно, задрал около 40 голов скота. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Медведь выходил к местам выпаса скота с весны 2025 года по август 2026-го. Длительное время он питался мясом сельскохозяйственных животных. Из-за этого вес хищника достигал примерно 500 килограммов.

В министерстве отметили, что своевременных сообщений о нападениях не поступало. Информация о происходящем стала известна позднее, из-за чего оперативно отреагировать и принять необходимые меры было сложнее.

Ранее сообщалось, что в Красноярске за неделю зарегистрировали 32 обращения из-за появления медведей вблизи жилых территорий. Все сигналы поступили из районов, граничащих с лесом.

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