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13 октября, 08:02

Регионы

Более 30 сообщений о медведях поступило за неделю в Красноярске

Фото: 123RF.com/maurice22

В Красноярске за неделю зарегистрировали 32 обращения из-за появления медведей вблизи жилых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, все сигналы поступили из районов, граничащих с лесом. Для реагирования на сообщения полиция задействовала мобильные группы.

При этом число сообщений о встречах с хищниками сокращается. Если с 22 по 28 сентября горожане сообщали о медведях 19 раз, то с 29 сентября по 6 октября – 17. Количество сигналов об обнаружении следов животных за тот же период уменьшилось с 103 до 71.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение национального парка "Красноярские Столбы" продлили до 10 ноября. Изначально территорию планировали открыть для посетителей 15 октября, однако медведей продолжают замечать в рекреационной зоне, на дачных участках, в жилых районах и туристических местах. Из-за сохраняющейся угрозы для жизни людей ограничения решили оставить в силе.

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