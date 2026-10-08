Ботанический сад в Нальчике закрыли для посещения из-за появления медведей

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Ботанический сад в Нальчике временно перестал принимать посетителей: на его территории заметили медведицу с медвежонком. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

В целях безопасности горожан доступ в сад ограничили. Жителей республики призвали быть внимательнее в лесных массивах и охотничьих угодьях, соблюдать правила личной безопасности, проявлять бдительность и не провоцировать появление медведей рядом с сельскими поселениями.

Поводом для беспокойства стал рост популяции кавказского бурого медведя в регионе. В Минприроды КБР рассматривают вопрос об исключении этого вида из Красной книги республики.

В министерстве сформировали оперативную группу для наблюдения за животными и разрешения конфликтных ситуаций. В нее включили государственных охотничьих инспекторов, опытных охотников и сотрудников органов внутренних дел.

Группа будет вести мониторинг популяции кавказского бурого медведя и реагировать на случаи появления хищников вблизи населенных пунктов.

Начиная с весны в регионах России в результате нападений бурых медведей погибли как минимум 22 человека. По два человека погибли от нападений животных в Бурятии и на Камчатке. По одному случаю отмечено в Туве, Вологодской области и Хабаровском крае. В Красноярском крае жертвами медведей стали семь человек. В Томской и Иркутской областях погибли по три человека, в Республике Алтай – один.

