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Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов незадолго до смерти имел проблемы с алкоголем и крупные долги. Об этом РИА Новости рассказал продюсер Сергей Дворцов.

"Он порядка 5 миллионов рублей занимал у различных партнеров. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался", – рассказал собеседник агентства.

О смерти 36-летнего Магеррамова стало известно 23 ноября. Его тело нашли возле дома на улице Василия Ланового на западе Москвы.

Продюсер сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом и группой Artik&Asti, а также занимал руководящие должности в нескольких музыкальных лейблах. Незадолго до гибели он вернулся к активной работе в шоу-бизнесе и выглядел жизнерадостным.