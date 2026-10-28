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28 октября, 14:37

Культура

Умер певец и барабанщик группы "Мистер Твистер" Валерий Лысенко

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Певец и барабанщик группы "Мистер Твистер" Валерий Лысенко умер на 66-м году жизни. Об этом ТАСС рассказали в окружении музыканта.

По словам собеседника агентства, артист ушел из жизни недавно в результате несчастного случая. По факту случившегося было открыто следствие.

"Он упал и ушибся. Это произошло на даче у товарища. Утром нашли бездыханное тело", – рассказал собеседник журналистов.

Он уточнил, что в 2025 году музыкант перенес инсульт, после которого прошел реабилитацию.

Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. Он был одним из основателей рокабилли-группы "Мистер Твистер", которая появилась в Москве в 1985 году. Коллектив исполнял рок-н-ролл 1950-х годов, твисты и собственные песни. В 1990-м группа выпустила первую пластинку на фирме "Мелодия".

После смерти гитариста Вадима Дорохова в 1991 году и смены состава группы Лысенко продолжил выступать в "Мистере Твистере". С 2009-го певец также состоял в дуэте популярной казачьей песни "Беседа".

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