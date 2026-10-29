У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Гвинеи, остров которой разделен между Индонезией и Папуа – Новой Гвинеей. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 364 километрах к юго-востоку от индонезийского города Джаяпура с населением около 134 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 23 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 зарегистрировали в японской префектуре Тиба, расположенной к северо-востоку от Токио. Очаг сейсмического события залегал на глубине 50 километров.