В РФ создадут Совет главных конструкторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии о развитии технологической политики. Одно из ключевых решений – создание в России Совета главных конструкторов. Об этом говорится на сайте правительства.

Новая организация должна усовершенствовать механизмы технологической политики, а также наладить взаимодействие при разработке и реализации карт технологической кооперации. Кроме того, совет займется обеспечением гарантированного спроса на российскую продукцию совместно с квалифицированными заказчиками.

Предложения по формированию совета подготовят Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минвостокразвития, госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом". Внести их в правительство они должны до 31 мая 2027 года.

Также Мишустин поручил Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго и "Роскосмосу" вместе с Минобрнауки, Минвостокразвития и другими заинтересованными органами власти и организациями завершить формирование научных и кадровых центров в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства до 1 марта 2027 года.

Они должны проработать расширение функций таких центров, чтобы они могли участвовать в разработке и реализации среднесрочных и долгосрочных планов развития технологий. О результатах нужно доложить в правительство.

"Одно из поручений касается карт технологической кооперации, которые являются обязательным приложением к паспортам национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Они представляют собой организационную схему внедрения технологий, отражают всех участников проекта, наименование продукции, объeмы финансирования и другие ключевые параметры", – добавили в правительстве.

Актуализировать такие карты, в том числе включив в них механизмы по обеспечению гарантированного спроса на продукцию, предстоит тем же ведомствам и другим заинтересованным органам власти и организациям до 1 марта 2027 года. Также правительству представят предложения по закреплению сквозных и критических технологий за федеральными органами исполнительной власти и госкорпорациями в соответствии с их профильными компетенциями.

Это позволит распределить зоны ответственности между ведомствами для повышения эффективности работы по развитию этих направлений. Поручение дали указанным выше ведомствам. Эту меру необходимо реализовать до 31 марта 2027 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что суверенитет и развитие России напрямую зависят от скорости внедрения инноваций. По словам президента, в современном мире от темпов создания и внедрения инноваций зависит буквально все, включая решение гражданских и оборонных задач, которые тесно переплетаются в технологическом плане.

Он также добавил, что в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерение, связанное с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, разработкой перспективных технологий, техники и вооружений.