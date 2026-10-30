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30 октября, 16:57

Политика

Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство, которое займется подготовкой к объединению с Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

Новая правительственная структура будет прорабатывать различные сценарии "конституционного будущего" для Ирландии, в том числе возможность объединения. Издание подчеркнуло, что власти Ирландии впервые готовятся к воссоединению с Ольстером.

При этом ведомство будет готовиться и к другим сценариям – сохранению Северной Ирландии в составе Великобритании или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

Ранее лидер британской Рабочей партии Джордж Галлоуэй указывал, что распад Великобритании становится все более вероятным. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут выйти из состава королевства уже в скором будущем, а страна превратится в "Маленькую Англию".

Он также назвал Великобританию несостоявшимся государством, с которым "никто моложе 50 лет больше не хочет иметь ничего общего". Галлоуэй обратил внимание на то, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии укрепились политические силы, выступающие за независимость.

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