Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

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Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство, которое займется подготовкой к объединению с Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

Новая правительственная структура будет прорабатывать различные сценарии "конституционного будущего" для Ирландии, в том числе возможность объединения. Издание подчеркнуло, что власти Ирландии впервые готовятся к воссоединению с Ольстером.

При этом ведомство будет готовиться и к другим сценариям – сохранению Северной Ирландии в составе Великобритании или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

Ранее лидер британской Рабочей партии Джордж Галлоуэй указывал, что распад Великобритании становится все более вероятным. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут выйти из состава королевства уже в скором будущем, а страна превратится в "Маленькую Англию".

Он также назвал Великобританию несостоявшимся государством, с которым "никто моложе 50 лет больше не хочет иметь ничего общего". Галлоуэй обратил внимание на то, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии укрепились политические силы, выступающие за независимость.

