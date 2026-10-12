Фото: depositphotos/Photocreo

Распад Великобритании становится все более вероятным. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут выйти из состава королевства уже в скором будущем. Об этом РИА Новости заявил лидер британской Рабочей партии Джордж Галлоуэй.

Политик отметил, что страна превратится в "Маленькую Англию" еще до того, как нынешнее молодое поколение доживет до его возраста. В этом году ему исполнилось 72 года.

"Как только у шотландцев, валлийцев и жителей Северной Ирландии снова появится возможность проголосовать, они уйдут", – отметил лидер партии.

Он также назвал Великобританию несостоявшимся государством, с которым "никто моложе 50 лет больше не хочет иметь ничего общего". Галлоуэй обратил внимание на то, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии укрепились политические силы, выступающие за независимость. Кроме того, несмотря на экономические риски, отделение регионов все равно поддерживает много людей, заключил политик.

Ранее сообщалось, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона.

Позже первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О'Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий право регионов на самоопределение. Политики призвали правительство Великобритании готовиться к возможности регионов провести референдумы о выходе из Соединенного Королевства.

При этом премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не поддержал проведение референдумов о выходе Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства. Он привержен изменениям во всех четырех частях страны и верит в союз.

Кроме того, премьер-министр продолжит снижать нагрузку на финансовое положение домохозяйств и обеспечивать экономическую безопасность, а не участвовать в конституционных дебатах.