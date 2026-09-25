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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что фамилии премьер-министров Великобритании стали обозначать глупость, ребячество и напыщенность. Об этом он написал в соцсети X.

"Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернем – что означают эти странные новые неодушевленные существительные в английском языке? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность", – говорится в публикации.

По мнению Медведева, подобными словами жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обосновывают свое право на самоопределение.

Ранее Медведев прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава воевала с Москвой еще до появления США. Зампред Совбеза РФ отметил, что Польша действительно неоднократно воевала с Россией, но каждый раз проигрывала.

Он также заявил, что во время Второй мировой войны Москва защищала поляков, и назвал Сикорского плохо образованным человеком, изучавшим историю у "англосаксов".