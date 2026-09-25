Уголовное дело возбуждено после пожара на рыболовном судне на Камчатке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбуждено после пожара на рыболовном судне на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Судно "Триумф" воспламенилось у берегов Камчатки 25 сентября. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Их принял проходящий мимо корабль "Персей", который прибудет в Петропавловск-Камчатский утром 26 сентября для высадки людей на берег.

Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время спасли капитана судна. Поиски остальных продолжаются.

Травмы в результате ЧП получили 7 человек. К месту возгорания из Петропавловска-Камчатского направят спасательное судно "Суворовец".

