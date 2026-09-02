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02 сентября, 11:36

Происшествия

Два танкера загорелись в Ормузском проливе после подрыва на минах

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Инцидент произошел несколько часов назад. После подрыва корабли загорелись.

Уточняется, что у танкеров не было одобрения со стороны Ирана на проход в Ормузском проливе. В КСИР подчеркнули, что ВС республики не намерены ослаблять контроль.

Аналогичный случай произошел 31 августа. Тогда на двух морских минах подорвался супертанкер. Он пытался пройти по маршруту к югу от Ормузского пролива, который в Иране сочли незаконным. После подрыва на судне вспыхнул пожар, движение корабля было полностью остановлено.

Иран атаковал танкеры, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив

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