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02 сентября, 12:22

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Baza: Майли Сайрус отобрала у россиянки юзернейм в соцсети Х

Майли Сайрус отобрала у россиянки юзернейм в соцсети Х

Фото: legion-media.com/Imago/Starface

Американская певица Майли Сайрус решила отказаться от фамилии в соцсетях и оставить себе только имя Miley. Однако нужный юзернейм в Х несколько лет принадлежал россиянке Ксении, сообщает Baza.

Девушка раньше вела аккаунт с шутками и остроумными высказываниями, но позже перестала им пользоваться. Обычно в подобных случаях представители знаменитости или компании договариваются с владельцами аккаунтов с востребованными именами о передаче юзернейма. Однако, по словам Ксении, с ней не связывались.

Вместо этого соцсеть Х изменила имя аккаунта россиянки без ее ведома на @miley____123, а изначальный юзернейм получила Сайрус.

Ранее Сайрус намекала на смену псевдонима. Исполнительница опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с подписью "Майли". СМИ писали, что теперь при вводе в поисковик полного имени певицы выдача предлагает специальную поправку: "Вы имели в виду просто: Майли".

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